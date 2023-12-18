Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 18-20 декабря

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 18-20 декабря 2023 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности - К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Сегодня, 18 декабря, ожидается сильная магнитная буря с К-индексом 6 (красный уровень), которая будет сохранять свою мощность еще несколько дней – 19 и 20 декабря.

Красный уровень соответствует сильной магнитной буре, способной влиять на самочувствие людей.

Напомним, ранее мы писали о том, могут ли вспышки на Солнце и магнитные бури влиять на здоровье человека.

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