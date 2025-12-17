Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 18-20 декабря

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © Associated Press

Реклама

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 18-20 декабря 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг, 18 декабря, в первой половине дня будут лишь легкие магнитные волнения, которые к концу дня усилятся. И уже в пятницу, 19 декабря, ожидается магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), ощутимая для метеозависимых людей. В субботу, 20 декабря, солнечная активность будет оставаться высокой и вызывать магнитные волнения.

Реклама

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.