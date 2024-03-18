Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 18-20 марта

В ближайшее время ожидается повышение солнечной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 18-20 марта 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

18 и 19 марта ожидается слабая солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует спокойной геомагнитной обстановке. Однако 20 марта активность увеличится до К-индекса 5 (красный уровень), что соответствует мощной магнитной буре.

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