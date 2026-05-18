Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 18-20 мая

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 18-20 мая 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 18 мая, прогнозируется высокая солнечная активность, которая к вечеру может привести к развитию магнитной бури с К-индексом 5 (красный уровень). Геомагнитные возмущения начнут усиливаться во второй половине дня и способны сказаться на самочувствии метеозависимых людей. В этот период возможны головные боли, слабость, скачки артериального давления, повышенная утомляемость и нарушения сна.

Во вторник, 19 мая, напряженная геомагнитная обстановка сохранится. По прогнозам специалистов, Землю вновь накроет магнитная буря с К-индексом 5, что соответствует красному уровню активности. Врачи советуют в дни магнитных бурь избегать переутомления, сократить физические и эмоциональные нагрузки, соблюдать режим сна и пить достаточное количество воды.

В среду, 20 мая, солнечная активность начнет постепенно снижаться. Сильных магнитных бурь уже не ожидается, однако магнитосфера Земли останется слегка возмущенной — возможны лишь умеренные магнитные волнения.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

