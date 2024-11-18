Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 18-20 ноября

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 18-20 ноября 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 18 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует небольшой магнитной буре, не способной влиять на самочувствие людей. Ко вторнику, 19 ноября, магнитосфера придет в норму, однако уже в среду, 20 ноября, снова ожидается слабая магнитная буря.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Читайте также: