148
1 мин

Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 18—20 сентября

В ближайшее время ожидается понижение солнечной активности.

Юлия Кудринская
Прогноз магнитных бурь на 18, 19, 20 сентября

Прогноз магнитных бурь на 18, 19, 20 сентября / © www.credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 18—20 сентября 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

С четверга, 18 сентября, по субботу, 20 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 2-3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным волнениям, неспособным влиять на самочувствие людей.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

148
