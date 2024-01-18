Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 18-20 января

В ближайшие дни не ожидается всплесков геомагнитной активности.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 18-20 января 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
18 и 19 января ожидается геомагнитная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует спокойной геомагнитной обстановке. Однако 20 января активность увеличится на один пункт – до К-индекса 3, слабой магнитной бури, минимально влияющей на здоровье людей.
Напомним, ранее мы писали о том, могут ли вспышки на Солнце и магнитные бури влиять на здоровье человека.
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