Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 19-21 августа

В ближайшее время не ожидается высокой солнечной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 19-21 августа 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 19 августа, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует небольшой магнитной буре, которая утихнет к концу дня. А во вторник и среду, 20 и 21 августа ожидается активность с К-индексом 3 (зеленый уровень) – небольшие магнитные волнения.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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