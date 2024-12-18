Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 19-21 декабря

В ближайшее время не ожидается высокой солнечной активности.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 19-21 декабря 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
С четверга, 19 декабря, по субботу, 21 декабря, ожидается нормальная магнитосфера – без магнитных волнений и бурь.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
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