Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 19-21 февраля

Ближайшее время ожидается высокая солнечная активность.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 19-21 февраля 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности - К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
19 февраля ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует сильной магнитной буре, которая снизит свою силу – до К-индекса 3 (зеленый уровень) – 20 февраля. Однако уже 21 февраля магнитосфера придет в норму.
Напомним, ранее мы писали о том, могут ли вспышки на Солнце и магнитные бури влиять на здоровье человека.
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