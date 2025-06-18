Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 19-21 июня

Прогноз магнитных бурь на 19, 20, 21 июня / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 19-21 июня 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг, 19 июня, будет несильное повышение солнечной активности до К-индекса 4 (желтый уровень) — магнитные волнения, которые усилятся в пятницу, 20 июня, до магнитной бури с К-индексом 5 (красный уровень). В субботу, 21 июня, возможна также магнитная буря.

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Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.