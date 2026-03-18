Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 19-21 марта

Будут ли магнитные бури в ближайшее время

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 19-21 марта 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг, 19 марта, ожидается высокая солнечная активность, которая вызовет сильную магнитную бурю с К-индексом 6 (красный уровень). Такой уровень считается выше среднего и может вызывать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей: возможны головные боли, слабость, раздражительность, скачки артериального давления и нарушения сна. Также в этот период возможны незначительные сбои в работе спутниковой связи, GPS-навигации и радиосигналов.

В пятницу и субботу, 20 и 21 марта, солнечная активность несколько снизится, однако останется повышенной. Ожидаются ощутимые геомагнитные колебания, которые могут сохранять влияние на организм человека, хотя и в более мягкой форме. Вероятны периодические всплески активности, которые будут ощущаться как кратковременные ухудшения самочувствия.

Врачи рекомендуют в дни магнитных бурь уделять больше внимания самочувствию: соблюдать режим сна, пить достаточное количество воды, избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, а также по возможности ограничить употребление кофеина и алкоголя.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.