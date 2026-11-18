Будут ли в ближайшее время магнитные бури / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 19-21 ноября 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также ее последствия и воздействие на людей и технику.

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С четверга по субботу, 19–21 ноября, прогнозируется низкая геомагнитная активность. После возмущений в середине недели магнитосфера Земли должна постепенно стабилизироваться. Сильных колебаний и магнитных бурь в этот период не ожидается.

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В четверг, 19 ноября, К-индекс, согласно прогнозу, не превысит 3 (зеленый уровень). В пятницу, 20 ноября, возможны незначительные геомагнитные колебания с аналогичными показателями. На субботу, 21 ноября, предварительно также прогнозируется спокойная обстановка.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

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