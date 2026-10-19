Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 19-21 октября

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © Credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 19-21 октября 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также ее последствия и воздействие на людей и технику.

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В первой половине дня понедельника, 19 октября, ожидается низкая солнечная активность. Геомагнитная обстановка будет преимущественно спокойной, однако уже к вечеру ситуация начнет меняться: солнечная активность постепенно повысится, а магнитное поле Земли может стать более возмущенным.

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Во вторник, 20 октября, прогнозируется магнитная буря с К-индексом 5, что соответствует красному уровню геомагнитной активности. Такие колебания могут влиять на самочувствие метеозависимых людей. В этот период возможны повышенная утомляемость, головная боль и общее недомогание, хотя реакция на геомагнитные изменения индивидуальна.

В среду, 21 октября, солнечная активность немного снизится, однако геомагнитная обстановка может оставаться ощутимой. Полного затишья пока не ожидается, поэтому начало недели пройдет на фоне переменной солнечной активности.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

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