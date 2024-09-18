Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 19-21 сентября

Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 19-21 сентября

Прогноз магнитных бурь на 19, 20, 21 сентября / Фото: www.credits

В ближайшее время ожидается понижение солнечной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 16-18 сентября 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Магнитная буря, бушевавшая последнюю неделю, наконец начнет утихать. В четверг, 19 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует слабой магнитной буре. Но уже в пятницу и субботу, 20 и 21 сентября, останутся лишь небольшие магнитные волнения с К-индексом 3 (зеленый уровень), неспособные влиять на самочувствие людей.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Читайте также:

Киев снова дышит свободно! Уровень загрязнения воздуха вернулся к норме

Киев снова дышит свободно! Уровень загрязнения воздуха вернулся к норме

Похожие темы:

Следующая публикация