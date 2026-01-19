- Дата публикации
Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 19-21 января
В ближайшее время ожидается умеренная солнечная активность.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 19-21 января 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В понедельник, 19 января, ожидаются магнитные волнения с К-индексом 4 (желтый уровень), неспособные существенно влиять на самочувствие людей. Во вторник, 20 января, солнечная активность снизится — будут ли слабые магнитные волнения с К-индексом 2-3 (зеленый уровень), незаметные для людей. В среду, 21 января, солнечная активность немного повыситься, тем самым вызвав усиление магнитных волнений.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.