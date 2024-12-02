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Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 2-4 декабря

Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 2-4 декабря

Прогноз магнитных бурь на 2, 3, и 4 декабря / Фото: www.credits

В ближайшее время не ожидается повышения солнечной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 2-4 декабря 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

С понедельника, 2 декабря, по среду, 4 декабря, ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует нормальной магнитосфере, без магнитных бурь и волнений.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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