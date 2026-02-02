- Дата публикации
-
- Категория
- Актуальная тема
- Количество просмотров
- 114
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 2-4 февраля
В ближайшее время ожидается низкая солнечная активность.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 2-4 февраля 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
С понедельника по среду, 2-4 февраля, ожидается низкая солнечная активность — магнитосфера будет в норме, ощутимых волнений и бурь не предвидится.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.