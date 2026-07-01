Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 2-4 июля

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

Реклама

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 2-4 июля 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

С четверга по субботу, 2–4 июля, прогнозируется умеренная солнечная активность. По данным специалистов, геомагнитная обстановка будет относительно спокойной, однако в течение этих дней возможны магнитные волнения с К-индексом 3–4, что соответствует зеленому и желтому уровням.

Реклама

Подобные показатели не считаются сильной магнитной бурей и, как правило, не оказывают заметного влияния на самочувствие большинства людей.

В целом начало июля обещает быть благоприятным с точки зрения космической погоды. Существенных вспышек солнечной активности и сильных геомагнитных возмущений в этот период не ожидается.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

Новости партнеров