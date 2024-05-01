Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 2-4 мая

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 2-4 мая 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

С четверга, 2 мая, по субботу, 4 мая, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует магнитной бури, оказывающей ощутимое влияние на организм человека.

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