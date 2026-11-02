Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 2-4 ноября

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 2-4 ноября 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также ее последствия и воздействие на людей и технику.

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В первой половине понедельника, 2 ноября, ожидается повышенная геомагнитная активность. После магнитных возмущений в предыдущие дни магнитосфера Земли постепенно начнет успокаиваться. В начале дня возможны колебания, однако к вечеру они должны ослабнуть.

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Во вторник и среду, 3–4 ноября, прогнозируется спокойная геомагнитная обстановка. Существенных магнитных волнений и бурь в эти дни не ожидается, а солнечная активность останется низкой.

Таким образом, после неспокойного начала недели геомагнитная ситуация должна стабилизироваться.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

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