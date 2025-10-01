- Дата публикации
-
- Категория
- Актуальная тема
- Количество просмотров
- 628
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 2—4 октября
В ближайшее время ожидается умеренная солнечная активность.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 2—4 октября 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
В четверг, 2 октября, ожидаются магнитные волнения с К-индексом до 3 (зеленый уровень), неспособные влиять на самочувствие людей. В пятницу, 3 октября, возможна несильная магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), которая немного утихнет к субботе, 4 октября.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.