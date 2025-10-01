Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 2—4 октября

Прогноз магнитных бурь на 2, 3, 4 октября / © Credits

Реклама

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 2—4 октября 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

В четверг, 2 октября, ожидаются магнитные волнения с К-индексом до 3 (зеленый уровень), неспособные влиять на самочувствие людей. В пятницу, 3 октября, возможна несильная магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), которая немного утихнет к субботе, 4 октября.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.