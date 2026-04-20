Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 20-22 апреля

Будут ли в ближайшее время магнитные бури

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 20-22 апреля 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 20 апреля, ожидается умеренная солнечная активность, которая спровоцирует незначительные магнитные волнения с К-индексом 4 (желтый уровень). Такие колебания считаются слабыми и, как правило, не представляют серьезной угрозы, однако метеочувствительные люди все же могут ощущать легкий дискомфорт.

Во вторник, 21 апреля, прогнозируется небольшое усиление солнечной активности, из-за чего магнитные волнения могут стать более ощутимыми.

Уже в среду, 22 апреля, геомагнитная обстановка начнет стабилизироваться: активность Солнца снизится, а магнитные волнения постепенно утихнут.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.