Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 20-22 августа

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © Credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 20-22 августа 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также ее последствия и воздействие на людей и технику.

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С четверга по субботу, 20–22 августа, ожидается умеренная солнечная активность. В эти дни геомагнитное поле может оставаться немного возмущенным, а К-индекс будет находиться на уровне 4, что соответствует желтому уровню геомагнитной активности.

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Такие магнитные волнения считаются умеренными и, как правило, не представляют серьезной угрозы для здоровья большинства людей. Однако метеозависимые люди могут обратить внимание на изменения самочувствия — в частности, повышенную утомляемость, слабость или головную боль.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

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