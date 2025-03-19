Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 20-22 марта

В ближайшее время ожидается умеренная солнечная активность, без магнитных бурь.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 20-22 марта 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг, 20 марта, ожидается нормальная солнечная активность, без бурь. Однако в пятницу, 21 марта, возможны небольшие магнитные волнения, не способные влиять на самочувствие людей. В субботу, 22 марта, магнитосфера придет в норму.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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