Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 20-22 мая

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 20-22 мая 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

20 мая ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильной буре, способной оказывать негативное влияние на организм человека. Однако к 21-22 мая она снизит свою силу до К-индекса 4 (желтый уровень), но будет оставаться ощутимой.

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