38
1 мин

Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 20-22 ноября

В ближайшее время ожидается низкая солнечная активность.

Юлия Кудринская
Прогноз магнитных бурь на 20, 21, 22 ноября

Прогноз магнитных бурь на 20, 21, 22 ноября / © www.credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 20-22 ноября 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг, 20 ноября, ожидается низкая солнечная активность, без ощутимых магнитных волнения и бурь. Во второй половине пятницы, 21 ноября, будет незначительное повышение солнечной активности — ожидаются слабые магнитные волнения, которые будут сохраняться и в субботу, 22 ноября.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

