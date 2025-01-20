Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 20-22 января

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 20-22 января 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 20 января, ожидается несильная магнитная буря с К-индексом 4 (желтый уровень), неспособная влиять на самочувствие людей. Уже ко вторнику, 21 января, она утихнет до небольших магнитных волнений. А в среду, 22 января, магнитосфера придет в норму.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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