Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 21-23 декабря

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 21-23 декабря 2023 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности - К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Сегодня, 21 декабря, ожидается сильная магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), которая уже завтра, 22 декабря усилится до индекса 6, который соответствует сильной магнитной буре, способной влиять на самочувствие людей. Но уже в субботу, 23 декабря, магнитосфера придет в норму – до индекса 3 (зеленый уровень).

Напомним, ранее мы писали о том, могут ли вспышки на Солнце и магнитные бури влиять на здоровье человека.

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