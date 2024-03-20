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Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 21-23 марта

Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 21-23 марта

Прогноз магнитных бурь на 21, 22, 23 марта / Фото: Credits

В ближайшее время ожидается высокая солнечная активность.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 21-23 марта 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

21 марта ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует мощной магнитной буре, способной влиять на самочувствие людей. Однако 22 марта активность снизится до К-индекса 3 (зеленый уровень) – слабая буря, а уже 23 марта магнитосфера придет в норму.

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