Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 21-23 мая

Будут ли магнитные бури в ближайшее время

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 21-23 мая 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

С четверга по субботу, 21–23 мая, прогнозируется низкая солнечная активность. В эти дни магнитосфера Земли останется относительно спокойной, а геомагнитная обстановка — стабильной. Специалисты допускают лишь незначительные магнитные колебания, которые не достигнут уровня магнитных бурь. Геомагнитный фон останется в пределах нормы, без резких всплесков солнечной активности и продолжительных возмущений магнитосферы.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

