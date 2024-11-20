Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 21-23 ноября

В ближайшее время не ожидается повышения солнечной активности.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 21-23 ноября 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
С четверга по субботу, 21-23 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень) – существенные магнитные волнения отсутствуют, магнитосфера в норме.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
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