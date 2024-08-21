Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 22-24 августа

В ближайшее время ожидается высокая солнечная активность.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 22-24 августа 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг, 22 августа, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует несильной магнитной буре. А в пятницу и субботу, 23 и 24 августа, геомагнитная активность повысится до К-индекса 5 (красный уровень) – ощутимой магнитной бури.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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