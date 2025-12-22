Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 22-24 декабря

В ближайшее время ожидаются магнитные бури / © Credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 22-24 декабря 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

С понедельника по среду, 22-24 декабря, ожидается высокая солнечная активность, которая вызовет магнитные бури с К-индексом 5 (красный уровень), способные влиять на самочувствие людей.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.