Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 22-24 февраля

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 22-24 февраля 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности - К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

22 февраля ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (желтый уровень), что соответствует умеренной геомагнитной активности. Однако уже 23 февраля магнитосфера придет в норму и будет оставаться такой и 24 февраля.

Напомним, ранее мы писали о том, могут ли вспышки на Солнце и магнитные бури влиять на здоровье человека.

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