Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 22-24 июня

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 22-24 июня 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

С понедельника по среду, 22–24 июня, прогнозируется низкая солнечная активность. По данным специалистов, в этот период геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной и стабильной — магнитных волнений и бурь не ожидается.

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К-индекс будет находиться в пределах зеленого уровня, что свидетельствует об отсутствии значительных возмущений магнитного поля Земли. Такие условия считаются наиболее благоприятными для людей.

Специалисты не прогнозируют мощных вспышек на Солнце или других явлений, способных вызвать заметное ухудшение геомагнитной обстановки. Поэтому начало недели должно пройти без существенных изменений космической погоды.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

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