Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 22-24 октября

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 22-24 октября 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также ее последствия и воздействие на людей и технику.

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С четверга по субботу, 22–24 октября, ожидается умеренная солнечная активность. В эти дни прогнозируются несильные магнитные волнения с К-индексом 3–4, что соответствует зеленому и желтому уровням геомагнитной активности. Геомагнитные колебания такой интенсивности считаются слабыми или умеренными и, как правило, не оказывают заметного влияния на самочувствие большинства людей. Сильных магнитных бурь в этот период не ожидается.

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Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

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