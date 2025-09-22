ТСН в социальных сетях

130
1 мин

Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 22—24 сентября

В ближайшее время ожидается высокая солнечная активность.

Юлия Кудринская
Прогноз магнитных бурь на 22, 23, 24 сентября

Прогноз магнитных бурь на 22, 23, 24 сентября / © Credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 22—24 сентября 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 22 сентября, ожидается высокая солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует магнитной буре, способной влиять на самочувствие метеозависимых людей. Во вторник и среду, 23 и 24 сентября, геомагнитная активность снизится до К-индекса 2-3 (зеленый уровень) — магнитные волнения.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

