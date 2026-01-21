Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 22-24 января

Какие магнитные бури будут в ближайшее время / © Credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 22-24 января 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

С четверг и пятницу, 22 и 23 января, ожидается высокая солнечная активность, вызванная вспышкой класса X1.9 на Солнце, которая стала причиной выбросов корональной массы, направленных в стороны Земли. Поэтому в эти дни ожидаются сильные магнитные бури, способные влиять на самочувствие метеозависимых людей. В субботу, 24 января, возможно, солнечная активность снизится, однако могут быть ощутимые магнитные волнения.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.