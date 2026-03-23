Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 23-25 марта

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © Credits

Реклама

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 23-25 марта 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 23 марта, ожидается пик активности: по прогнозам специалистов, Землю накроет магнитный шторм с К-индексом 7 (красный уровень). Это уже сильная буря, способная вызывать выраженные симптомы у метеозависимых людей: от головной боли и слабости до скачков давления, учащенного сердцебиения и нарушений сна. В такие периоды также повышается вероятность сбоев в работе спутниковых систем, GPS-навигации и радиосвязи.

Реклама

Во вторник, 24 марта, солнечная активность немного снизится, однако останется высокой. Геомагнитная обстановка будет нестабильной, с периодическими всплесками, вызывающими ощутимые магнитные колебания. Люди, чувствительные к таким изменениям, могут продолжать испытывать усталость, снижение концентрации и общее недомогание.

В среду, 25 марта, ситуация начнет постепенно стабилизироваться. Ожидается умеренный уровень солнечной активности и более спокойный геомагнитный фон, хотя отдельные слабые возмущения все еще возможны.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.