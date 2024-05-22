Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 23-25 мая

В ближайшее время ожидаются изменения в геомагнитосфере.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 23-25 мая 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
23 мая ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует нормальной – спокойной – геомагнитной обстановке. Однако уже 24 мая солнечная активность вырастет до К-индекса 4 (желтый уровень) – ощутимой магнитной бури, которая должна утихнуть уже к 25 мая.
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