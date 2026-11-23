Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 23-25 ноября 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также ее последствия и воздействие на людей и технику.

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В понедельник, 23 ноября, прогнозируется умеренное повышение геомагнитной активности. К-индекс в отдельные периоды может достигнуть 4, что соответствует желтому уровню. Такие показатели свидетельствуют о небольших возмущениях магнитосферы, однако до уровня магнитной бури они не дойдут.

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Однако уже во вторник и среду, 24-25 ноября, магнитосфера придет в норму — магнитных волнений и бурь не предвидится.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

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