- Дата публикации
-
- Категория
- Актуальная тема
- Количество просмотров
- 106
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 23—25 октября
В ближайшее время не ожидается повышения солнечной активности.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 23—25 октября 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
С четверга, 23 октября, по субботу, 25 октября, ожидается нормальная магнитосфера, без ощутимых волнений и сильных бурь.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.