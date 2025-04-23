Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 24–26 апреля

Прогноз магнитных бурь на 24, 25, 26 апреля / © Associated Press

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 24–26 апреля 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Сильная магнитная буря, бушевавшая последние несколько дней, наконец начнет затихать. В четверг, 24 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует ощутимым магнитным волнениям, которые будут сохраняться и в пятницу, 25 апреля. Возможно, уже в субботу, 26 апреля, магнитосфер придет в норму.

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Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.