Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 24-26 февраля

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 24-26 февраля 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 24 февраля, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует слабой магнитной буре, не способной влиять на самочувствие людей. Во вторник и среду, 25 и 26 февраля, будут небольшие магнитные волнения.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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