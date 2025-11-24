- Дата публикации
Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 24-26 ноября
В ближайшее время ожидается умеренная солнечная активность.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 24-26 ноября 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
В понедельник и вторник, 24 и 25 ноября, ожидается низкая солнечная активность, без значительных волнений и бурь. В среду, 26 ноября, будет повышение солнечной активности — ожидается магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), которая может быть ощутимой для метеозависимых людей.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.