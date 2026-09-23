Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 24-26 сентября

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © Credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 24-26 сентября 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также ее последствия и воздействие на людей и технику.

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В четверг, 24 сентября, ожидается повышение солнечной активности. Это приведет к усилению геомагнитной обстановки и магнитной буре с К-индексом 5, что соответствует красному уровню. Такая буря может влиять на самочувствие метеозависимых людей.

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В пятницу, 25 сентября, солнечная активность немного снизится. Геомагнитная обстановка станет спокойнее — ожидаются умеренные магнитные волнения, которые не должны существенно влиять на самочувствие людей.

В субботу, 26 сентября, сохранится умеренная солнечная активность. Сильных магнитных бурь не прогнозируется, а геомагнитные колебания ожидаются на уровне, который не должен заметно отражаться на самочувствии.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

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