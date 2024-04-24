Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 25-27 апреля

В ближайшее время ожидается высокая солнечная активность.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 25-27 апреля 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
С четверга, 25 апреля, по субботу, 27 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует сильной буре, способной влиять на самочувствие людей.
Читайте также:
- Выпадение волос и менопауза: что делать, чтобы сохранить шевелюру
- Борется с болезнями и раковыми клетками: врачи назвали 5 полезных свойств чая с материнкой
- Признаки синдрома сухого глаза, которые нужно знать и нельзя игнорировать