Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 25-27 апреля

В ближайшее время ожидается высокая солнечная активность.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 25-27 апреля 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

С четверга, 25 апреля, по субботу, 27 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует сильной буре, способной влиять на самочувствие людей.

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