Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 25-27 декабря

Какие магнитные бури будут в ближайшее время / © www.credits

Реклама

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 25-27 декабря 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Магнитные бури, бушевавшие последние несколько дней, наконец утихнут. И в четверг, 25 декабря, ожидаются слабые магнитные волнения с К-индексом 3 (зеленый уровень), неспособные влиять на самочувствие людей. В пятницу и субботу, 26 и 27 декабря, солнечная активность снизится еще больше, вызывая лишь незначительные магнитные волнения.

Реклама

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.