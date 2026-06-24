Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 25-27 июня

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

Реклама

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 25-27 июня 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Со среды по субботу, 25–27 июня, прогнозируется умеренная солнечная активность. По оценкам специалистов, К-индекс в этот период не превысит значений 3–4, что соответствует зеленому и желтому уровням геомагнитной активности.

Реклама

Такие показатели свидетельствуют лишь о слабых магнитных волнениях, которые не перерастут в сильные магнитные бури. Геомагнитная обстановка останется относительно стабильной, а серьезных всплесков солнечной активности не ожидается.

Для большинства людей подобные изменения магнитного поля Земли пройдут практически незаметно.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

Новости партнеров